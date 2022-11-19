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У Києві арештували активи російської фірми на 40 млн гривень

Фото: суд Києва арештував активи російської компанії на 40 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Києві заарештував активи російської компанії, яка займалася продажем паливно-мастильних матеріалів. Вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, вказане підприємство було зареєстроване на території Росії, а власником є громадянин РФ. Компанія продавала паливно-мастильні матеріали та речовини.

Проти керівництва компанії відкрили кримінальну справу за фактом фінансування військової агресії проти України. За копотанням слідчих Печерський районний суд арештував активи та майно компанії.

Вартість арештованого склала понад 40 млн гривень. Наразі вилучене передали на потреби українських військових.

Нагадаємо, суд арештував майно та активи російського мільярдера Іллі Александрова, який володіє компанією з виготовлення напівфабрикатів під брендом "Єрмоліно".

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