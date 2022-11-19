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В Киеве арестовали активы российской фирмы на 40 млн гривен

Фото: суд Киева арестовал активы российской компании на 40 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Киеве арестовал активы российской компании, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое топливо передали на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным следствия, указанное предприятие было зарегистрировано на территории России, а владельцем является гражданин РФ. Компания продавала горюче-смазочные материалы и вещества.

Против руководства компании возбудили уголовное дело по факту финансирования военной агрессии против Украины. По ходатайству следователей Печерский районный суд арестовал активы и имущество компании.

Стоимость арестованного составила более 40 млн гривен. Изъятое передали на нужды украинских военных.

Напомним, суд арестовал имущество и активы российского миллиардера Ильи Александрова, владеющего компанией по изготовлению полуфабрикатов под брендом "Ермолино".

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