В Киеве аномальная погода: идет ледяной снег, ударила молния с громом

В субботу вечером, 4 марта, в Киеве идет ледяной снег, а также ударила молния с громом.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Жители Киева начали фиксировать изменения погоды на протяжении последних 30 минут.

Сейчас на улице идет снег, местами был слышен гром, а кто-то видел молнию.

На странице КГГА в Telegram заявили, что в столице наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Ночью и утром, 5 марта, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

"Напомним, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.

В настоящее время на дорогах работает 94 единицы дорожной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами.