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В Киеве аномальная погода: идет ледяной снег, ударила молния с громом

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Киев, Суббота 04 марта 2023 22:58
В Киеве аномальная погода: идет ледяной снег, ударила молния с громом Фото: В Киеве аномальная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу вечером, 4 марта, в Киеве идет ледяной снег, а также ударила молния с громом.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Жители Киева начали фиксировать изменения погоды на протяжении последних 30 минут.

Сейчас на улице идет снег, местами был слышен гром, а кто-то видел молнию.

На странице КГГА в Telegram заявили, что в столице наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Ночью и утром, 5 марта, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

"Напомним, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.

В настоящее время на дорогах работает 94 единицы дорожной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами.

Напомним, что в воскресенье, 5 марта, в Украине ожидается снег: ночью - в западных и северных областях, днем - в Карпатах. При этом, несмотря на мороз ночью, днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

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