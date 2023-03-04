В Киеве аномальная погода: идет ледяной снег, ударила молния с громом
В субботу вечером, 4 марта, в Киеве идет ледяной снег, а также ударила молния с громом.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Жители Киева начали фиксировать изменения погоды на протяжении последних 30 минут.
Сейчас на улице идет снег, местами был слышен гром, а кто-то видел молнию.
На странице КГГА в Telegram заявили, что в столице наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Ночью и утром, 5 марта, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
"Напомним, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.
В настоящее время на дорогах работает 94 единицы дорожной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами.
Напомним, что в воскресенье, 5 марта, в Украине ожидается снег: ночью - в западных и северных областях, днем - в Карпатах. При этом, несмотря на мороз ночью, днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.
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