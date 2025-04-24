У Києві до 90 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

Глава МЗС зазначив, що російський удар забрав життя вісьмох осіб. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою - рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. Серед загиблих - двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї.

"90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах", - повідомив Клименко.



У Святошинському районі Києва тривають пошукові роботи та ліквідація наслідків російського удару по житловому будинку. Працюють рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС. В МВС зазначають, що під завалами ще можуть перебувати люди.

"Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами", - наголосив глава МВС.

