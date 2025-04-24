У Києві до 90 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару
Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ зросла до 90. З них 44 особи перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
Глава МЗС зазначив, що російський удар забрав життя вісьмох осіб. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою - рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. Серед загиблих - двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї.
"90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах", - повідомив Клименко.
У Святошинському районі Києва тривають пошукові роботи та ліквідація наслідків російського удару по житловому будинку. Працюють рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС. В МВС зазначають, що під завалами ще можуть перебувати люди.
"Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами", - наголосив глава МВС.
Масована атака РФ на Україну
У ніч на 24 квітня Росія здійснила одну з найпотужніших атак за останній час, випустивши по Україні 70 ракет і 145 дронів.
Найбільше постраждав Київ - столиця опинилася під прицілом дронів та ракет, зокрема, балістики. У Святошинському районі частково зруйновано багатоквартирний будинок, там розбираються завали.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, Росія вбила у Києві рідних брата і сестру (21 та 19 років відповідно). У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими.
Під ударами також опинилися Харків, Запоріжжя, Житомирська, Хмельницька, Сумська області. У кількох регіонах зафіксовано руйнування, є постраждалі.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.