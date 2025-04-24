В Киеве до 90 возросло количество пострадавших в результате российского удара
Количество пострадавших в Киеве в результате атаки РФ возросло до 90. Из них 44 человека находятся в больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
Глава МИД отметил, что российский удар унес жизни восьми человек. Девятый человек, которого ранее считали погибшим - остатки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе. Среди погибших - двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи.
"90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях", - сообщил Клименко.
В Святошинском районе Киева продолжаются поисковые работы и ликвидация последствий российского удара по жилому дому. Работают спасатели и кинологические подразделения ГСЧС. В МВД отмечают, что под завалами еще могут находиться люди.
"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли еще людей, которые под завалами", - подчеркнул глава МВД.
Массированная атака РФ на Украину
В ночь на 24 апреля Россия осуществила одну из самых мощных атак за последнее время, выпустив по Украине 70 ракет и 145 дронов.
Больше всего пострадал Киев - столица оказалась под прицелом дронов и ракет, в частности, баллистики. В Святошинском районе частично разрушен многоквартирный дом, там разбираются завалы.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, Россия убила в Киеве родных брата и сестру (21 и 19 лет соответственно). В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим.
Под ударами также оказались Харьков, Запорожье, Житомирская, Хмельницкая, Сумская области. В нескольких регионах зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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