В Киеве до 90 возросло количество пострадавших в результате российского удара

Количество пострадавших в Киеве в результате атаки РФ возросло до 90. Из них 44 человека находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Глава МИД отметил, что российский удар унес жизни восьми человек. Девятый человек, которого ранее считали погибшим - остатки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе. Среди погибших - двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи.

"90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях", - сообщил Клименко.



В Святошинском районе Киева продолжаются поисковые работы и ликвидация последствий российского удара по жилому дому. Работают спасатели и кинологические подразделения ГСЧС. В МВД отмечают, что под завалами еще могут находиться люди.

"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли еще людей, которые под завалами", - подчеркнул глава МВД.