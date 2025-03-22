UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога

Фото: у Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві сталася трагедія. 7-річний хлопчик помер на прийомі стоматолога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення їй наркозу на прийомі в лікаря-стоматолога.

"На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт і працівники ювенальної поліції.

"Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - зазначили правоохоронці.

 

 

Як повідомлялося раніше, у Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дівчинка. Очільник медзакладу доручив розпочати службове розслідування і взяв ситуацію під особистий контроль.

Крім того, у Харкові косметолог вбила свою пацієнтку внаслідок введення неправильної дози анестезії. Концентрація препарату в розчині перевищила рекомендовану норму щонайменше в 15 разів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївНародна партіяДіти