У Києві 7-річний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення їй наркозу на прийомі в лікаря-стоматолога.

"На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт і працівники ювенальної поліції.

"Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - зазначили правоохоронці.