RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога

Фото: в Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве произошла трагедия. 7-летний мальчик умер на приеме стоматолога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

"На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

"Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.

 

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области в больнице умерла годовалая девочка. Глава медучреждения поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, в Харькове косметолог убила свою пациентку в результате введения неправильной дозы анестезии. Концентрация препарата в растворе превысила рекомендованную норму по меньшей мере в 15 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНародная партияДети