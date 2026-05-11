У Києві на 5 днів змінять маршрути кілька трамваїв: нові схеми руху

У Києві з 11 до 15 травня чотири популярні трамвайні маршрути змінять схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для зручності пасажирів на цей період запустять альтернативний автобусний маршрут.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Головне:
Зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00. У цей час трамваї курсуватимуть за скороченими напрямками.
№11, 12, 16 - від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" лише до вул. Семена Скляренка.
№19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка дорожники запускають тимчасовий автобус №19Т. Його шлях пролягатиме через вулиці Межигірську, Кирилівську, Автозаводську та Полярну.
Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням ремонтних робіт.
