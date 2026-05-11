UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві на 5 днів змінять маршрути кілька трамваїв: нові схеми руху

14:10 11.05.2026 Пн
2 хв
Зміни в русі триватимуть лише у певні години
aimg Василина Копитко
Маршрути тимчасово змінять через ремонт на вулиці Кирилівській (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві з 11 до 15 травня чотири популярні трамвайні маршрути змінять схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для зручності пасажирів на цей період запустять альтернативний автобусний маршрут.

Головне:

  • Терміни обмежень: Зміни в русі триватимуть із 11 до 15 травня щоденно з 10:00 до 17:00.
  • Маршрути трамваїв: Трамваї №11, 12 та 16 курсуватимуть лише до вулиці Семена Скляренка, а №19 - до зупинки "Стадіон "Спартак".
  • Причина робіт: Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вулиці Кирилівській.
  • Тимчасова заміна: На ділянці від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка запущено автобус №19Т.

Як працюватиме транспорт

Зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00. У цей час трамваї курсуватимуть за скороченими напрямками.

№11, 12, 16 - від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" лише до вул. Семена Скляренка.

Схема зміненої ділянки (скриншот)

№19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема зміненої ділянки (скриншот)

Альтернативний маршрут

Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка дорожники запускають тимчасовий автобус №19Т. Його шлях пролягатиме через вулиці Межигірську, Кирилівську, Автозаводську та Полярну.

Схема руху тимчасового автобуса (скриншот)

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням ремонтних робіт.

Читайте також про те, що ремонт покриття на деяких трасах в Україні після зими завершено.

Раніше ми писали про те, навіщо українським водіям потрібно перевіряти номерні знаки перед виїздом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївКМДА