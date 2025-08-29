UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві з 29 серпня запроваджують нові обмеження руху: які мости та вулиці перекриють

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 29 серпня, у Києві частково обмежать рух транспорту одразу на кількох об’єктах через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Де діятимуть обмеження

Набережне шосе. 29 серпня з 10:00 до 16:00 дорожники ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту. Рух частково обмежать у напрямку від моста Метро до Поштової площі.


Схема обмеження руху Набережним шосе (інфографіка: КК "Київавтодор")

Південний міст. З 29 серпня до 1 грудня триватиме ремонт мостового полотна в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Обмеження діятимуть на першій та половині другої смуг.


Схема обмеження руху на Південному мосту (інфографіка: КК "Київавтодор")

Трамвайний шляхопровід на просп. Романа Шухевича. З 29 серпня до 20 грудня проводитимуть протиаварійні роботи з відновлення несних конструкцій. Рух пішоходів тут частково обмежать.

0
Схема обмеження руху на проспекті Романа Шухевича (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" закликають водіїв та пішоходів враховувати обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 28 серпня до 17 жовтня у Києві обмежили рух транспорту та пішоходів на вулиці Кирилівській через ремонт тротуару.

Також РБК-Україна писало про тимчасові обмеження руху у Києві. З 21 до 30 серпня частково обмежать рух транспорту в напрямку Воскресенського проспекту та у зворотному напрямку. Крім того, з 21 серпня і до 20 грудня діятимуть обмеження для пішоходів на Парковому мосту через Дніпро на Труханів острів у зв’язку з ремонтом мостового полотна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбмеження руху