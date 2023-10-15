В Києві 12-річна дитина впала з багатоповерхівки, поліція встановлює обставини
У дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявили тіло 12-річної дитини. Попередньо дитина загинула внаслідок падіння з будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння", - пише пресслужба.
Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.
"Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки", - додає поліція.
Правову кваліфікацію буде надано після встановлення усіх деталей й проведення першочергових слідчо-оперативних дій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли у Києві виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років, які розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.
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