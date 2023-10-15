В Києві 12-річна дитина впала з багатоповерхівки, поліція встановлює обставини

У дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявили тіло 12-річної дитини. Попередньо дитина загинула внаслідок падіння з будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли у Києві виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років, які розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

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