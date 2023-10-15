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В Киеве 12-летний ребенок упал с многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства

Воскресенье 15 октября 2023 13:22
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В Киеве 12-летний ребенок упал с многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства Фото: в Киеве 12-летний ребенок упал с многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружили тело 12-летнего ребенка. Предварительно ребенок погиб в результате падения со здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня около 12:00 часов в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте событий работает следственно-оперативная группа полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

"Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки", - добавляет полиция.

Правовая квалификация будет предоставлена после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий.

Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Киеве обнаружили тела разбившихся в результате падения с 24 этажа тела брата и сестры 18 и 17 лет.

Также агентство рассказывало, как родителям вовремя распознать суицидальные мысли у ребенка и что делать в таком случае.

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