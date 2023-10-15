В Киеве 12-летний ребенок упал с многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства
Во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружили тело 12-летнего ребенка. Предварительно ребенок погиб в результате падения со здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сегодня около 12:00 часов в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения", - пишет пресс-служба.
Сейчас на месте событий работает следственно-оперативная группа полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.
"Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки", - добавляет полиция.
Правовая квалификация будет предоставлена после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий.
Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Киеве обнаружили тела разбившихся в результате падения с 24 этажа тела брата и сестры 18 и 17 лет.
Также агентство рассказывало, как родителям вовремя распознать суицидальные мысли у ребенка и что делать в таком случае.
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