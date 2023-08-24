ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві на 10 днів обмежать рух одним з мостів у напрямку лівого берега

Четвер 24 серпня 2023 17:36
UA EN RU
У Києві на 10 днів обмежать рух одним з мостів у напрямку лівого берега Фото: на Північному мосту обмежать рух транспорту (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Рух Північним мостом у місті Києві буде частково обмежено в період з 24 серпня до 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Києва.

Рух буде обмежено у напрямку з правого берега на лівий. За інформацією КМДА, працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.

"Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь!" - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва, на Хрещатику, перекрито рух транспорту у період з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ міст Северный мост
NEWS
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам