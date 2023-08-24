В Киеве на 10 дней ограничат движение одним из мостов в направлении левого берега

Движение по Северному мосту в городе Киеве будет частично ограничено в период с 24 августа по 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Движение будет ограничено по направлению с правого берега на левое. По информации КГГА, работники "Киевавтодоргорода" будут проводить аварийный ремонт плиты мостового полотна.

"Призываем водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее!" – сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева, на Крещатике, перекрыто движение транспорта в период с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа.

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