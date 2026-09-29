У Києві 1 жовтня запрацює нова медична інформаційна служба: деталі роботи та контакти

Яку інформацію надаватимуть

Медична інформаційна служба консультуватиме щодо роботи комунальних закладів охорони здоров’я, доступних медичних послуг та можливостей Програми медичних гарантій.

Оператори також допомагатимуть визначити маршрут отримання медичної допомоги. Зокрема, кияни зможуть дізнатися, до якого закладу звернутися та що робити далі.

Служба також має зробити медичну інформацію доступнішою для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Можна залишити скаргу

Через службу можна буде залишити пропозицію, подяку або скаргу щодо роботи медзакладу.

Зокрема, можна повідомити про проблеми із записом на прийом, комунікацією медперсоналу з пацієнтами або можливе вимагання грошей за медичні послуги чи ліки, які входять до Програми медичних гарантій.

Якщо оператор зможе відповісти на запитання в межах компетенції служби, він зробить це під час дзвінка. В інших випадках звернення передадуть до відповідного медзакладу для підготовки відповіді.

Чого служба не робитиме

Медична інформаційна служба не надаватиме медичних консультацій і не записуватиме пацієнтів на прийом до лікарів.

Її основне завдання - інформаційна навігація та координація.

Оператори матимуть актуальні дані про міські медзаклади, їхні контакти, доступні послуги, зміни в роботі підрозділів та тривалі ремонти діагностичного обладнання. Цю інформацію, зокрема, використовуватимуть для роботи міського медичного чат-бота.

Як звернутися

Служба працюватиме з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00.

З 1 жовтня звернутися можна буде за номером (044) 451-0-451.

Дзвінки зі стаціонарних телефонів у Києві безплатні, а з мобільних - відповідно до тарифу оператора.