У Києві медики "швидкої" отримуватимуть доплати за роботу під час атак РФ

У Києві планують запровадити додаткові виплати для працівників бригад екстреної медичної допомоги, які працюють під час повітряних тривог та на місцях ураження внаслідок російських атак.

Відповідний проєкт змін до міської цільової програми "Підтримка та розвиток охорони здоров'я столиці на 2024–2027 роки" підтримала постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я, сім'ї, соціальної та ветеранської політики.

Йдеться про працівників КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва". Саме ці бригади виїжджають до районів, де сталися удари, та надають допомогу постраждалим навіть за умов повторної небезпеки.

За що медики отримуватимуть доплати

Проєкт передбачає безповоротну фінансову допомогу працівникам екстреної медичної допомоги додатково до основної зарплати.

Виплати планують нараховувати за:

роботу під час повітряної тривоги;

роботу безпосередньо на місці ураження;

роботу на місці ураження під час повітряної тривоги.

В останньому випадку передбачена вища ставка. Розмір виплати залежатиме від фактичного часу роботи медика або тривалості виїзду бригади у відповідних умовах.

У Департаменті охорони здоров'я Києва зазначають, що такі виплати мають стати додатковою матеріальною підтримкою для медиків, які працюють у небезпечних районах.

"Наші бригади екстреної допомоги щодня працюють там, де найбільші ризики. Під час ворожих атак медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами", - зазначила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

За її словами, екстрена медична допомога залишається однією з ключових рятувальних служб столиці, тому підтримка працівників має бути не лише моральною, а й матеріальною.

Що ще передбачає проєкт

Окрім доплат, у межах змін до міської програми планують профінансувати спеціалізований одяг для працівників бригад екстреної медичної допомоги. Він матиме захисні характеристики, необхідні для роботи в небезпечних умовах.

Також у медичних закладах, де працюють військово-лікарські комісії, планують встановити стаціонарні рамки-металодетектори. Це має посилити безпеку медиків та відвідувачів.