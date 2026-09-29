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В Киеве 1 октября запустят новую медицинскую информационную службу: детали работы и контакты

17:12 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Как будет работать новая служба (коллаж РБК-Украина)

С 1 октября в Киеве откроется Медицинская информационная служба. Киевляне смогут узнать, где получить нужную медицинскую услугу, как работают коммунальные медучреждения и какие услуги можно получить бесплатно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Какую информацию будут предоставлять

Медицинская информационная служба будет консультировать о работе коммунальных учреждений здравоохранения, доступных медицинских услуг и возможностях Программы медицинских гарантий.

Операторы также помогут определить маршрут получения медицинской помощи. В частности, киевляне смогут узнать, в какое заведение обратиться и что делать дальше.

Служба также должна сделать медицинскую информацию более доступной для людей с инвалидностью и другими маломобильными группами.

Можно оставить жалобу

Через службу можно будет оставить предложение, благодарность или жалобу по работе медучреждения.

В частности, можно сообщить о проблемах с записью на прием, коммуникацией медперсонала с пациентами или возможном требовании денег за медицинские услуги или лекарства, входящие в Программу медицинских гарантий.

Если оператор сможет ответить на вопросы внутри компетенции службы, он сделает это во время звонка. В других случаях обращения передадут в соответствующее медучреждение для подготовки ответа.

Чего служба не будет делать

Медицинская информационная служба не будет оказывать медицинские консультации и не будет записывать пациентов на прием к врачам.

Ее основная задача - информационная навигация и координация.

Операторы будут иметь актуальные данные о городских медучреждениях, их контактах, доступных услугах, изменениях в работе подразделений и длительных ремонтах диагностического оборудования. Эту информацию, в частности, будут использовать для работы городского медицинского чат-бота.

Как обратиться

Служба будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

С 1 октября обратиться можно будет по номеру (044) 451-0-451.

Звонки со стационарных телефонов в Киеве бесплатные, а с мобильных - в соответствии с тарифом оператора.

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