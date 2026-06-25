У Києві з 1 липня скасують безоплатний проїзд для школярів: скільки доведеться платити

Із 1 липня до 31 серпня проїзд у міському громадському транспорті для школярів Києва стане платним. На період літніх канікул для них діятиме знижка 75% на проїзні квитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
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У міськадміністрації нагадали, що безоплатний проїзд для учнів діє лише протягом навчального року. На час літніх канікул ця пільга традиційно призупиняється.
Водночас школярі денної форми навчання можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%.
Для учнів доступні такі варіанти проїзних:
У КМДА звернули увагу, що школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток. Проте у такому випадку знижка 75% не застосовується.
Оформити проїзний можна:
У КМДА також повідомили, що з 1 липня до 31 серпня на загальних підставах оплачуватимуть проїзд і курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.
Як і для школярів, право на безкоштовний проїзд для них діє лише під час навчального року.
Раніше РБК-Україна розповідало про можливе подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва та новий варіант підвищення тарифів, який розглядає міська влада.
У КМДА повідомили, що аналізують пропозицію профспілок запровадити підвищення поетапно: спочатку збільшити вартість разової поїздки з нинішніх 8 до 20 гривень, а через пів року - до 30 гривень. Остаточне рішення ще не ухвалене.
Раніше КМДА представила проєкт, який передбачає підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, місячного проїзного - до 1088 гривень, а безлімітного проїзного - до 4875 гривень. Якщо документ затвердять без змін, нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня.
У міській адміністрації пояснюють, що зараз оцінюють, як поетапне підвищення вплине на бюджет столиці, адже місто компенсує різницю між фактичними витратами транспортних підприємств і доходами від перевезень. Також триває опрацювання пропозицій, отриманих під час громадського обговорення проєкту.
Водночас приватні перевізники заявляють, що можливе подорожчання проїзду в комунальному транспорті не вплине автоматично на вартість проїзду в київських маршрутках і приміських автобусах.