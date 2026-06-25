У Києві з 1 липня скасують безоплатний проїзд для школярів: скільки доведеться платити

Головне: Тимчасове скасування пільг: Із 1 липня до 31 серпня 2026 року проїзд у міському пасажирському транспорті Києва для школярів стане платним.

Із 1 липня до 31 серпня 2026 року проїзд у міському пасажирському транспорті Києва для школярів стане платним. Знижка 75% на проїзні: На літній період для школярів денної форми діятиме спеціальна знижка. Проїзний безліміт на місяць коштуватиме 325 гривень.

На літній період для школярів денної форми діятиме спеціальна знижка. Проїзний безліміт на місяць коштуватиме 325 гривень. Важливий нюанс про разові квитки: Якщо школяр купує разову поїздку на свій учнівський квиток, знижка 75% на неї не поширюється.

Якщо школяр купує разову поїздку на свій учнівський квиток, знижка 75% на неї не поширюється. Хто ще втратить пільгу: Окрім школярів, з 1 липня платити за проїзд на загальних підставах зобов'язані курсанти вищих військових навчальних закладів столиці.

Окрім школярів, з 1 липня платити за проїзд на загальних підставах зобов'язані курсанти вищих військових навчальних закладів столиці. Де оформити проїзний: Пільговий документ на липень та серпень можна швидко придбати у застосунку "Київ Цифровий", терміналах самообслуговування, у застосунку EasyPay або безпосередньо на сайті ГІОЦ.

У міськадміністрації нагадали, що безоплатний проїзд для учнів діє лише протягом навчального року. На час літніх канікул ця пільга традиційно призупиняється.

Водночас школярі денної форми навчання можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%.

Скільки коштуватимуть проїзні

Для учнів доступні такі варіанти проїзних:

325 гривень - безлімітний проїзний на місяць;

- безлімітний проїзний на місяць; 162,50 гривень - безлімітний проїзний на другу половину місяця;

- безлімітний проїзний на другу половину місяця; 72,50 гривень - на 46 поїздок;

- на 46 поїздок; 97,50 гривень - на 62 поїздки;

- на 62 поїздки; 143,75 гривень - на 92 поїздки;

- на 92 поїздки; 192,50 гривень - на 124 поїздки.

У КМДА звернули увагу, що школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток. Проте у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Де придбати пільговий проїзний

Оформити проїзний можна:

у застосунку "Київ Цифровий";

у терміналах самообслуговування;

на сайті КП "ГІОЦ";

у застосунку EasyPay.

Хто ще втратить право на безоплатний проїзд

У КМДА також повідомили, що з 1 липня до 31 серпня на загальних підставах оплачуватимуть проїзд і курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

Як і для школярів, право на безкоштовний проїзд для них діє лише під час навчального року.

Підвищення вартості проїзду в Києві

Раніше РБК-Україна розповідало про можливе подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва та новий варіант підвищення тарифів, який розглядає міська влада.

У КМДА повідомили, що аналізують пропозицію профспілок запровадити підвищення поетапно: спочатку збільшити вартість разової поїздки з нинішніх 8 до 20 гривень, а через пів року - до 30 гривень. Остаточне рішення ще не ухвалене.

Раніше КМДА представила проєкт, який передбачає підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, місячного проїзного - до 1088 гривень, а безлімітного проїзного - до 4875 гривень. Якщо документ затвердять без змін, нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня.