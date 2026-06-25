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В Киеве с 1 июля отменят бесплатный проезд для школьников: сколько придется платить

13:51 25.06.2026 Чт
3 мин
В период летних каникул можно приобрести специальные проездные с большими скидками
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт в Киеве (Getty Images)

С 1 июля по 31 августа проезд в городском общественном транспорте для школьников Киева станет платным. В период летних каникул для них будет действовать скидка 75% на проездные билеты.

Главное:

  • Временная отмена льгот: С 1 июля по 31 августа 2026 года проезд в городском пассажирском транспорте Киева для школьников станет платным.
  • Скидка 75% на проездные: В летний период для школьников дневной формы будет действовать специальная скидка. Проездной безлимит в месяц обойдется в 325 гривен.
  • Важный нюанс о разовых билетах: Если школьник покупает разовую поездку на свой ученический билет, скидка 75% на нее не распространяется.
  • Кто еще потеряет льготу: Кроме школьников с 1 июля платить за проезд на общих основаниях обязаны курсанты высших военных учебных заведений столицы.
  • Где оформить проездной: Льготный документ на июль и август можно быстро приобрести в приложении "Киев Цифровой", терминалах самообслуживания, в приложении EasyPay или непосредственно на сайте ГИОЦ.

В горадминистрации напомнили, что бесплатный проезд для учеников действует только в течение учебного года. В период летних каникул эта льгота традиционно приостанавливается.

В то же время, школьники дневной формы обучения могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%.

Сколько будут стоить проездные

Для учеников доступны следующие варианты проездных :

  • 325 гривен - безлимитный проездной в месяц;
  • 162,50 гривен - безлимитный проездной на вторую половину месяца;
  • 72,50 гривен - на 46 поездок;
  • 97,50 гривен - на 62 поездки;
  • 143,75 гривен - на 92 поездки;
  • 192,50 гривен - на 124 поездки.

В КГГА обратили внимание, что школьники также могут приобрести разовые поездки на ученический билет. Однако в этом случае скидка 75% не применяется.

Где купить льготный проездной

Оформить проездной можно:

  • в приложении "Киев Цифровой";
  • в терминалах самообслуживания;
  • на сайте КП "ГИОЦ";
  • в приложении EasyPay.

Кто еще потеряет право на бесплатный проезд

В КГГА также сообщили, что с 1 июля по 31 августа на общих основаниях будут оплачивать проезд и курсанты высших военных учебных заведений Киева .

Как и для школьников, право на бесплатный проезд для них действует только во время учебного года.

Повышение стоимости проезда в Киеве

Ранее РБК-Украина рассказывала о возможном подорожании проезда в общественном транспорте Киева и новом варианте повышения тарифов, который рассматривают городские власти.

В КГГА сообщили, что анализируют предложение профсоюзов ввести повышение поэтапно: сначала увеличить стоимость разовой поездки с нынешних 8 до 20 гривен, а через полгода - до 30 гривен. Окончательное решение еще не принято.

Ранее КГГА представила проект, предусматривающий повышение стоимости разового билета до 30 гривен, месячного проездного - до 1088 гривен, а безлимитного проездного - до 4875 гривен. Если документ будет утвержден без изменений, новые тарифы могут вступить в силу уже с 15 июля.

В городской администрации объясняют, что сейчас оценивают, как поэтапное повышение отразится на бюджете столицы, ведь город компенсирует разницу между фактическими расходами транспортных предприятий и доходами от перевозок. Также продолжается проработка предложений, полученных в ходе общественного обсуждения проекта.

В то же время, частные перевозчики заявляют, что возможное подорожание проезда в коммунальном транспорте не повлияет автоматически на стоимость проезда в киевских маршрутках и пригородных автобусах .

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