В "Киевгуме" заявили, что СБУ во время обыска изъяла документы, которые находятся в открытом доступе

"Мы понимаем, что конкуренты, которые не могут с нами честно конкурировать и неоднократно нам угрожали, таким образом просто пытаются вытеснить нас с рынка, как, в сущности, единого мощного конкурента. И мы это докажем как в правовой плоскости, так и в публичной, - отмечает Андрей Острогруд. - Потому что "Киевгума" сегодня самый большой, самый мощный и единственный аккредитованный производитель, в частности, резиновых подрельсовых прокладок. Мы являемся поставщиками для Минздрава, Минобороны, Энергоатома и многих государственных предприятий".

В "Киевгуме" ответили, что на фотографиях на сайте СБУ зафиксированы подрельсовые прокладки, не имеющие никакого отношения к их продукции. Также компания заявила о неправомерном давлении и препятствовании нормальной работе со стороны СБУ и АО "Укрзализныця". На сторону "Киевгумы" стал Союз украинских предпринимателей.

"Во время своего визита силовики не создали даже иллюзии заинтересованности в расследовании и выяснении всех обстоятельств дела, - подчеркивает Андрей Острогруд. - Нам не предоставили ни единого документа, который мог засвидетельствовать, что вообще идет речь о нашей продукции. К нам пришли с "осмотром" и изъяли оригиналы документов, которые были представлены в свободном доступе в тендерной документации на площадке ProZorro. Нам не выдвинули ни одного обвинения!".