В "Київгумі" заявили, що СБУ під час обшуку вилучила документи, які знаходяться у відкритому доступі
Співробітники СБУ в рамках огляду підприємства "Київгума" відмовилися безпосередньо оглянути виробничі потужності і склад, але вилучили документи, доступні онлайн в системі ProZorro.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора і співвласника "Київгуми" Андрія Острогруда.
"Ми розуміємо, що конкуренти, які не можуть з нами чесно конкурувати і неодноразово нам погрожували, таким чином просто намагаються витіснити нас з ринку, як, по суті, єдиного потужного конкурента. І ми це доведемо як в правовій площині, так і в публічній, - зазначає Андрій Острогруд. - Тому що "Київгума" сьогодні найбільший, найпотужніший і єдиний акредитований виробник, зокрема, гумових підрейкових прокладок. Ми є постачальниками для МОЗ, Міноборони, Енергоатому і багатьох державних підприємств".
В "Київгумі" відповіли, що на фотографіях на сайті СБУ зафіксовані підрейкові прокладки, які не мають ніякого відношення до їхньої продукції. Також компанія заявила про неправомірний тиск і перешкоджання нормальній роботі з боку СБУ та АТ "Укрзалізниця". На сторону "Київгуми" став Союз українських підприємців.
"Під час свого візиту силовики не створили навіть ілюзії зацікавленості в розслідуванні і з'ясуванні всіх обставин справи, - підкреслює Андрій Острогруд. - Нам не надали жодного документа, який міг засвідчити, що взагалі йде мова про нашу продукцію. До нас прийшли з "оглядом" і вилучили оригінали документів, які були представлені у вільному доступі в тендерній документації на майданчику ProZorro. Нам не висунули жодного звинувачення!".
Як відомо, візит СБУ на "Київгума" відбувся 10 вересня 2021 року в рамках судового розгляду. Пізніше на сайті СБУ була опублікована інформація про те, що нібито представники компанії протягом 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок без належного контролю якості товару з порушенням технології виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на дешевші матеріали, і реалізували комплектуючі за цінами високоякісної продукції.
"Київгума" - виробник з асортиментом більше 4 тис. продуктових позицій. Виготовляє продукцію з гуми, латексу, силікону, термопластичних матеріалів, ПВХ, пластику. У компанії 4 окремих виробничих цехів, сотні одиниць технологічного обладнання та тисячі одиниць оснастки.