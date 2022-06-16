В Киеве звучит воздушная тревога во время визита Макрона, Шольца и Драги

Отметим, что сейчас с визитом в Киеве находятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Напомним, что когда генсек ООН Антониу Гуттериш находился в Киеве, украинская столица получила несколько ракетных ударов. Как сообщали в ГСЧС, ракеты попали в два здания, одно из них - жилое. Пострадали гражданские.

Кроме того, во время визита Шарля Мишеля в Одессу Россия выпустила ракеты. Поэтому главе Европейского совета пришлось прятаться в бомбоубежище.