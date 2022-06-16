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В Киеве звучит воздушная тревога во время визита Макрона, Шольца и Драги

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве раздается сирена воздушной тревоги. Сейчас в столице с визитом находятся лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Отметим, что сейчас с визитом в Киеве находятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Напомним, что когда генсек ООН Антониу Гуттериш находился в Киеве, украинская столица получила несколько ракетных ударов. Как сообщали в ГСЧС, ракеты попали в два здания, одно из них - жилое. Пострадали гражданские.

Кроме того, во время визита Шарля Мишеля в Одессу Россия выпустила ракеты. Поэтому главе Европейского совета пришлось прятаться в бомбоубежище.

Все что известно о визите этого трио-собрано в материале РБК-Украина.

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КиевЭммануэль Макронвоздушная тревогаМарио ДрагиОлаф Шольц