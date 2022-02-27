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В Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 27 февраля, в очередной раз в Киеве объявили воздушную тревогу. Жителей города просят проследовать в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении КГГА.

Столичные власти просят всех жителей города срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Напомним, ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной - из-за угрозы ракетного удара жителей столицы просят спуститься в укрытия.

Отметим, отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии войскам Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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