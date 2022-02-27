В Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги

Сегодня, 27 февраля, в очередной раз в Киеве объявили воздушную тревогу. Жителей города просят проследовать в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении КГГА.
Столичные власти просят всех жителей города срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
Напомним, ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной - из-за угрозы ракетного удара жителей столицы просят спуститься в укрытия.
Отметим, отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии войскам Российской Федерации.
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