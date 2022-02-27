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У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 27 лютого, в черговий раз в Києві оголосили повітряну тривогу. Жителів міста просять пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

"УВАГА! У Києві оголошено повітряну тривогу!", - йдеться у повідомленні КМДА.

Столична влада просить усіх жителів міста терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, ситуація у Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.

Зазначимо, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.
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