В Киеве снова звучат сирены воздушной тревоги

В частности, после серии несильных разрывов слышны сирены в районе Соломенской площади. Также сообщается, что сирены слышны и на Виноградаре со стороны Нивок.

Кроме того, поступают сведения о сиренах на Майдане независимости и на Харьковском массиве.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что нужно срочно перейти в укрытие. С картой таких укрытий можно ознакомиться по ссылке.