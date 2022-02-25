У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги

У Києві знову включили сирени повітряної тривоги. Попередження чутні в декількох районах столиці України.

Зокрема, після серії несильних розривів чутні сирени в районі Солом'янської площі. Також повідомляється, що сирени чутні і на Виноградарі з боку Нивок.

Крім того, надходять відомості про сирени на Майдані Незалежності і на Харківському масиві.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що потрібно терміново перейти в укриття. З картою таких укриттів можна ознайомитись за посиланням.