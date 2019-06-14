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У Києві залізничний вокзал евакуюють через "мінування"

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 17:36
У Києві залізничний вокзал евакуюють через "мінування"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Будівлю вокзалу оточили правоохоронці

Станом на 17:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва проводять евакуацію через повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вказано, що будівлю вокзалу оточили правоохоронці. Вхід до неї перекрили захисними стрічками. При цьому прохід підземними переходами під вокзалом дозволений.

З будівлі вокзалу евакуюють людей.

Нагадаємо, 12 травня правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва.

Крім того, 11 травня співробітники управління Державної охорони перевіряли інформацію про мінування будівлі Конституційного суду, де розглядався указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Підкреслювалося, що більшість повідомлень про мінування надходили з Росії.

У зв'язку з цим правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

У Києві "замінували" Шевченківський райсуд
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