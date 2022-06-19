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В Киеве с завтрашнего дня возобновят движение по мостам Метро и Патона

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Воскресенье 19 июня 2022 17:13
В Киеве с завтрашнего дня возобновят движение по мостам Метро и Патона Фото: мост Патона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, с завтрашнего дня, возобновят автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Касаемо организации работы общественного транспорта сообщат дополнительно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.

Отныне для автосообщения между левым и правым берегами будут работать:

  • Дарницкий мост;
  • Северный мост;
  • Южный мост;
  • мост Метро;
  • мост Патон.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - пишет Кличко.

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