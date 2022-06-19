В Киеве с завтрашнего дня возобновят движение по мостам Метро и Патона
Фото: мост Патона (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве, с завтрашнего дня, возобновят автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Касаемо организации работы общественного транспорта сообщат дополнительно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.
Отныне для автосообщения между левым и правым берегами будут работать:
- Дарницкий мост;
- Северный мост;
- Южный мост;
- мост Метро;
- мост Патон.
"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - пишет Кличко.
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