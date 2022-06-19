ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Києві відзавтра відновлять рух мостами Метро та Патона

Новость на русском →
Неділя 19 червня 2022 17:13
В Києві відзавтра відновлять рух мостами Метро та Патона Фото: міст Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, відзавтра, відновлять автомобільний рух мостами Метро й Патона. Щодо організації роботи громадського транспорту повідомлять додатково.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

Відтепер для автосполучення між лівим й правим берегами працюватимуть:

  • Дарницький міст;
  • Північний міст;
  • Південний міст;
  • міст Метро;
  • міст Патон.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - пише Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону