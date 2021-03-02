В Киеве завтра возможны ограничения на центральных станциях метро

В среду, 3 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях столичного метрополитена. Ограничения могут ввести из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".
Об этом Киевский метрополитен сообщил на странице в Twitter.
Футбольный матч начнется в 17:00 и должен закончиться после 18:30. После завершения матча на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого" могут ввести ограничения на вход.
"В среду, 3 марта, на НСК "Олимпийский" - матч между "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). После игры возможно ограничение (не закрытие) на вход... Извиняемся за возможные неудобства", - заявили в метрополитене.
Напомним, 2 и 3 марта центр Киева могут перекрывать. Это связано с визитом в Украину президента европейского Совета Шарля Мишеля.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве до конца весны ограничили движение на Индустриальном путепроводе. На выходных начался первый этап капитального ремонта путепровода.