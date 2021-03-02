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В Киеве завтра возможны ограничения на центральных станциях метро

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 16:04
В Киеве завтра возможны ограничения на центральных станциях метро Фото: метрополитен (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 3 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях столичного метрополитена. Ограничения могут ввести из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом Киевский метрополитен сообщил на странице в Twitter.

Футбольный матч начнется в 17:00 и должен закончиться после 18:30. После завершения матча на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого" могут ввести ограничения на вход.

"В среду, 3 марта, на НСК "Олимпийский" - матч между "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). После игры возможно ограничение (не закрытие) на вход... Извиняемся за возможные неудобства", - заявили в метрополитене.

Напомним, 2 и 3 марта центр Киева могут перекрывать. Это связано с визитом в Украину президента европейского Совета Шарля Мишеля.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве до конца весны ограничили движение на Индустриальном путепроводе. На выходных начался первый этап капитального ремонта путепровода.

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