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У Києві завтра можливі обмеження на центральних станціях метро

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 16:04
У Києві завтра можливі обмеження на центральних станціях метро Фото: метрополітен (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У середу, 3 березня, у Києві можливі обмеження на трьох центральних станціях столичного метрополітену. Обмеження можуть ввести через футбольний матч на НСК "Олімпійський".

Про це Київський метрополітен повідомив на сторінці у Twitter.

Футбольний матч розпочнеться о 17:00 та має закінчитися після 18:30. Після завершення матчу на станціях "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Площа Льва Толстого" можуть ввести обмеження на вхід.

"У середу, 3 березня, на НСК "Олімпійський" - матч між "Динамо" (Київ) та "Колос" (Ковалівка). Після гри можливе обмеження (не закриття) на вхід... Перепрошуємо за можливі незручності", - заявили у метрополітені.

Нагадаємо, 2 та 3 березня центр Києва можуть перекривати. Це пов'язано з візитом в Україну президента Ради Європи Шарля Мішеля.

Також РБК-Україна писало, що у Києві до кінця весни обмежили рух на Індустріальному шляхопроводі. На вихідних почався перший етап капітального ремонту шляхопроводу.

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