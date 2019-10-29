У Києві завтра можливі обмеження роботи метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 30 жовтня можуть обмежити роботу деяких станцій

У центрі Києва через футбольний матч завтра, 30 жовтня, обмежать роботу метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Шахтар" перед початком гри (19:30), можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійської" на вхід.

Після гри, можливе обмеження на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, в Києві з 30 жовтня вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 будуть закривати на вхід станцію метро "Золоті ворота". В інший час станція працюватиме в звичайному режимі.

Станція буде закрита у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві і 30-31 жовтня можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць у шести районах у зв'язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.