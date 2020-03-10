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В Киеве завтра возможны изменения в работе метро

Новости » Общество     10.03.2020 - 19:31
В Киеве завтра возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны на трех станциях метрополитена

В Киеве в среду, 11 марта, возможны изменения в работе метрополитена в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, завтра, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, 7 марта в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Кроме того, 8 марта в Киеве частично ограничили движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

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