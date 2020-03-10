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У Києві завтра можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 19:31
У Києві завтра можливі зміни в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження можливі на трьох станціях метрополітену

У Києві в середу, 11 березня, можливі зміни в роботі метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, завтра, 11 березня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, 7 березня в Києві почалися ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Крім того, 8 березня в Києві частково обмежили рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження руху діятиме до 26 квітня. Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджої частини.

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