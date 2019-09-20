ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КМДА назвали терміни відновлення руху на Борщагівці

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 14:14
У КМДА назвали терміни відновлення руху на Борщагівці
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також до 1 жовтня планують відновити рух швидкісного трамвая

у Києві В суботу, 21 вересня, відновлять рух автотранспорту, яке було перекрито з-за ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Київавтодору".

Повідомляється, що в напрямку центру буде відкрита одна смуга руху, а з центру - дві смуги. Також комунальники повідомили, що планується відновлення руху швидкісного трамвая.

"Зараз йдуть останні підготовчі роботи до запуску руху. Протягом тижня будуть демонтовані два тимчасових трамвайних переїзду і з'єднані трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що за його межами. До 1 жовтня відновлять рух швидкісного трамвая", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рух на Борщагівці було закрито 22 червня через проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що було перекрито рух по шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса з залізницею в напрямку центру міста. Спочатку очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть до кінця 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 19 вересня в Києві обмежили в'їзд для вантажівок. Обмеження діятиме з 7:00 до 10:00 на в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя.

У Києві під час реставрації мосту впав будівельний кран Мінеру мосту Метро повідомили про підозру
Новини України КиївКиївтранспортБорщаговка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся