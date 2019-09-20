У КМДА назвали терміни відновлення руху на Борщагівці

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Також до 1 жовтня планують відновити рух швидкісного трамвая

у Києві В суботу, 21 вересня, відновлять рух автотранспорту, яке було перекрито з-за ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Київавтодору".

Повідомляється, що в напрямку центру буде відкрита одна смуга руху, а з центру - дві смуги. Також комунальники повідомили, що планується відновлення руху швидкісного трамвая.

"Зараз йдуть останні підготовчі роботи до запуску руху. Протягом тижня будуть демонтовані два тимчасових трамвайних переїзду і з'єднані трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що за його межами. До 1 жовтня відновлять рух швидкісного трамвая", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рух на Борщагівці було закрито 22 червня через проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що було перекрито рух по шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса з залізницею в напрямку центру міста. Спочатку очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть до кінця 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 19 вересня в Києві обмежили в'їзд для вантажівок. Обмеження діятиме з 7:00 до 10:00 на в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя.