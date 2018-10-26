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Меркель посетит Украину 1 ноября

Новости » Политика    26.10.2018 - 13:56
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

В рамках визита Меркель встретится с Порошенко

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, в рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что в ходе встречи планируется обсуждение "хода реализации минских договоренностей" и ситуации в зоне конфликта на востоке Украины

"В центре переговоров будут двухсторонние отношения",- сказала Деммер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко на совещании руководителей зарубежных дипучреждений сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ноябре посетит Украину. После этого, в октябре, Порошенко провел телефонный разговор с Меркель, в ходе которого собеседники обсудили повестку дня визита канцлера в Украину.

Добавим, ранее Меркель заявляла, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе, пока не будет прогресса в реализации минских соглашений о перемирии на востоке Украины.

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