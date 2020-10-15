ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве завтра пройдут масштабные антитеррористические учения

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 16 октября, Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве. Учения будут проходить в Печерском и Деснянском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тренировки будут проходить с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

В ведомстве предупреждают о временном ограничении движения транспорта и пешеходов и проверку документов.

Самые читаемые новости

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.

Жителей города призывают соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, в конце сентября координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.

Тогда же СБУ, Национальная полиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевСлужба безопасности Украиныучения