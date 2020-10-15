ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві завтра пройдуть масштабні антитерористичні навчання

Автор: РБК-Україна

В п’ятницю, 16 жовтня, Служба безпеки України разом з посольством Ізраїлю проведе масштабні антитерористичні навчання у Києві. Навчання відбуватимуться у Печерському та Деснянському районах.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Тренування відбуватимуться за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

У відомстві попереджають про тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів та перевірку документів.

Популярні новини

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Мешканців міста закликають дотримуватись правил особистої безпеки.

Нагадаємо, наприкінці вересня координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.

Тоді ж СБУ, Національна поліція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївСлужба безпеки Україниучения