В Киеве завтра похолодает до +6

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице ожидается небольшой дождь

Погода в Киеве завтра, 19 сентября, ухудшится, ожидаются дожди и похолодание до +6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра в столице ночью будет без осадков, а днем ​​ожидается небольшой дождь. Ветер порывистый.

Температура воздуха ночью составит +6 +8, а днем ​​+13 +15 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, ожидаются дожди во всех областях, кроме Николаевской. В Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем составит +12, а на юге страны столбики термометров днем прогреются +18 +20 градусов. В Крыму также возможны дожди, температура воздуха днем составит +19 +21 градусов.

Отметим, что сегодня утром в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван Черногорский облачно, порывы ветра составляют 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до нуля градусов.

В свою очередь, синоптик Наталка Диденко сообщила. что потепление в Украине стоит ожидать в конце сентября.

Кроме того, завтра, 19 сентября в Украине было объявлено штормовое предупреждение, сохранятся сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.