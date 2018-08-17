В Киеве завтра перекроют съезды Шулявского путепровода

Съезды Шулявского путепровода перекроют в субботу в 6 утра

В Киеве в связи с ремонтом перекроют съезды Шулявского путепровода в субботу, 18 августа. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что перекрытие начнется в 6:00 для того, чтобы вынести инженерные сети из зоны выполнения работ и в дальнейшем для проведения ремонта.

"На транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана перекроются съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко", - отметили в КГГА.

В то же время организованы пути объезда ремонтного участка по следующей схеме:

ул.Борщаговская - Воздухофлотский проспект - Воздухофлотский путепровод;

ул.Зоологическая - вул. Дегтяревская - ул. Александра Довженко.

Фото: схема объезда (twitter.com/kmda_official)

Также в связи с ремонтом произойдут изменения в графике движения общественного транспорта. В частности, автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от вул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее - по постоянной схеме.

"Дополнительно на время выполнения работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах на участках съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Александра Довженко вносятся изменения в выезды и заезды троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2", - добавили в КГГА.

Напомним, как сообщал 9 августа 2018 года главный инженер Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, Шулявский мост уже начали разбирать, но пока что трафик на нем не будут останавливать. Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. По плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.