Ремонт Шулявського шляхопроводу: 18 серпня перекриють частину дорожньої розв'язки

Рух розв'язкою біля станції метро "Шулявська" перекриють через 9 днів

У зв’язку із початком реконструкції Шулявського шляхопроводу, частину розв'язки біля станції метро "Шулявська" вже за 9 днів перекриють для проїзду. Про це повідомив головний інженер Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Олександр Здольник в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, 18 серпня обмежать рух на заїздах поруч із шляхопроводом. Сам міст вже почали розбирати, але поки що трафік на ньому не зупинятимуть.

"Ми перекриваємо з'їзди з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги і перекриваємо з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка з метою забезпечення можливості перекладки інженерних мереж в цьому вузлі", - розповів Здольник.

Також додав, що повністю закрити рух естакадою можуть у вересні. За планом реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року.

"Однак фахівці намагатимуться впоратись на кілька місяців швидше", - сказав Здольник.

Нагадаємо, як повідомляло у квітні 2018 року Міністерство внутрішніх справ, реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочали 1 травня 2018 року. У зв'язку з цим схема руху змінена.