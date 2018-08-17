У Києві завтра перекриють з’їзди Шулявського шляхопроводу

З'їзди Шулявського шляхопроводу перекриють в суботу о 6 ранку

У Києві в зв’язку з ремонтом перекриватимуть з’їзди Шулявського шляхопроводу в суботу, 18 серпня. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що перекриття розпочнеться о 6:00 для того, щоб винести інженерні мережі з зони виконання робіт та в подальшому для проведення ремонту.

"На транспортній розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана перекриватимуться з’їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка", - зазначили в КМДА.

Натомість організовано шляхи об’їзду ремонтної ділянки за наступною схемою:

вул.Борщагівська - проспект Повітрофлотський - шляхопровід Повітрофлотський;

вул.Зоологічна - вул. Дегтярівська - вул. Олександра Довженка.

Фото: схема об'їзду (twitter.com/kmda_official)

Також у зв’язку з ремонтом відбудуться зміни у графіку руху громадського транспорту. Зокрема, автобуси маршруту № 2 слідуватимуть за наступною схемою: від вул. Булгакова до станції метро "Шулявська" за постійною схемою, далі: просп. Перемоги - вул. Шолуденка - вул. Борщагівська - вул. Гарматна -бульвар Вацлава Гавела, далі -за постійною схемою.

"Додатково на час виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах на ділянках з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженка вносяться зміни у виїзди та заїзди тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н тролейбусного депо № 2", - додали в КМДА.

Нагадаємо, як повідомляв 9 серпня 2018 року головний інженер Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Олександр Здольник, Шулявський міст вже почали розбирати, але поки що трафік на ньому не зупинятимуть. Повністю закрити рух естакадою можуть у вересні. За планом реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року.