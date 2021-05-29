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В Киеве завтра перекроют ряд центральных улиц из-за пробега: список

Автор: РБК-Украина

Завтра в Киеве состоится "Пробег под каштанами". Из-за этого будет перекрыт ряд улиц в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Так, 29 мая с 12: 00 в связи с монтажом конструкций перекроют движение по Крещатику в пределах улиц: перекресток Крещатика с Михайловской и Богдана Хмельницкого, перекресток Городецкого и Заньковецкой, перекресток Пушкинской и Прорезной.

Безпосердньо в день проведения соревнований 30 мая с 9:00, кроме указанных, перекроют движение на улицах:

  • Круглоуниверситетской,
  • Пушкинской,
  • Бассейной,
  • Павла Скоропадского,
  • Льва Толстого,
  • Антоновича,
  • Саксаганского,
  • Жилянской,
  • Большой Васильковской,
  • Физкультуры,
  • Шота Руставели,
  • Рогнединской,
  • Эспланадный,
  • Шелковичной,
  • Бессарабской площади,
  • бульваре Тараса Шевченко.

Ориентировочное время окончания пробега и возобновления движения - 30 мая в 13:00. Движение по Крещатику восстановят утром 31 мая.

Напомним, с 1 июня в Украине ограничат на движение грузовиков государственными дорогами в жару.

Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

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Новости Украины Киевограничение движения