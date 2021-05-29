В Киеве завтра перекроют ряд центральных улиц из-за пробега: список

Завтра в Киеве состоится "Пробег под каштанами". Из-за этого будет перекрыт ряд улиц в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции .

Так, 29 мая с 12: 00 в связи с монтажом конструкций перекроют движение по Крещатику в пределах улиц: перекресток Крещатика с Михайловской и Богдана Хмельницкого, перекресток Городецкого и Заньковецкой, перекресток Пушкинской и Прорезной.

Безпосердньо в день проведения соревнований 30 мая с 9:00, кроме указанных, перекроют движение на улицах:

Круглоуниверситетской,

Пушкинской,

Бассейной,

Павла Скоропадского,

Льва Толстого,

Антоновича,

Саксаганского,

Жилянской,

Большой Васильковской,

Физкультуры,

Шота Руставели,

Рогнединской,

Эспланадный,

Шелковичной,

Бессарабской площади,

бульваре Тараса Шевченко.

Ориентировочное время окончания пробега и возобновления движения - 30 мая в 13:00. Движение по Крещатику восстановят утром 31 мая.