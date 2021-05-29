В Киеве завтра перекроют ряд центральных улиц из-за пробега: список
Завтра в Киеве состоится "Пробег под каштанами". Из-за этого будет перекрыт ряд улиц в центре города.
Так, 29 мая с 12: 00 в связи с монтажом конструкций перекроют движение по Крещатику в пределах улиц: перекресток Крещатика с Михайловской и Богдана Хмельницкого, перекресток Городецкого и Заньковецкой, перекресток Пушкинской и Прорезной.
Безпосердньо в день проведения соревнований 30 мая с 9:00, кроме указанных, перекроют движение на улицах:
- Круглоуниверситетской,
- Пушкинской,
- Бассейной,
- Павла Скоропадского,
- Льва Толстого,
- Антоновича,
- Саксаганского,
- Жилянской,
- Большой Васильковской,
- Физкультуры,
- Шота Руставели,
- Рогнединской,
- Эспланадный,
- Шелковичной,
- Бессарабской площади,
- бульваре Тараса Шевченко.
Ориентировочное время окончания пробега и возобновления движения - 30 мая в 13:00. Движение по Крещатику восстановят утром 31 мая.
Напомним, с 1 июня в Украине ограничат на движение грузовиков государственными дорогами в жару.
Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.