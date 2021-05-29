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У Києві завтра перекриють низку центральних вулиць через пробіг: список

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Субота 29 травня 2021 13:26
У Києві завтра перекриють низку центральних вулиць через пробіг: список Фото: у Києві обмежать рух на низці вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра у Києві відбудеться "Пробіг під каштанами". Через це буде перекрита низка вулиць у центрі міста.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

Так, 29 травня з 12:00 у зв'язку з монтажем конструкцій перекриють рух Хрещатиком у межах вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.

Безпосердньо у день проведенння змагань 30 травня з 9:00, окрім зазначених, перекриють рух на вулицях:

  • Круглоуніверситетській,
  • Пушкінській,
  • Басейній,
  • Павла Скоропадського,
  • Льва Толстого,
  • Антоновича,
  • Саксаганського,
  • Жилянській,
  • Великій Васильківській,
  • Фізкультури,
  • Шота Руставелі,
  • Рогнідинській,
  • Еспланадній,
  • Шовковичній,
  • площі Бессарабській,
  • бульварі Тараса Шевченка.

Орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху - 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні обмежать на рух вантажівок державними дорогами у спеку.

Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

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