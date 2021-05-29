У Києві завтра перекриють низку центральних вулиць через пробіг: список
Завтра у Києві відбудеться "Пробіг під каштанами". Через це буде перекрита низка вулиць у центрі міста.
Так, 29 травня з 12:00 у зв'язку з монтажем конструкцій перекриють рух Хрещатиком у межах вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.
Безпосердньо у день проведенння змагань 30 травня з 9:00, окрім зазначених, перекриють рух на вулицях:
- Круглоуніверситетській,
- Пушкінській,
- Басейній,
- Павла Скоропадського,
- Льва Толстого,
- Антоновича,
- Саксаганського,
- Жилянській,
- Великій Васильківській,
- Фізкультури,
- Шота Руставелі,
- Рогнідинській,
- Еспланадній,
- Шовковичній,
- площі Бессарабській,
- бульварі Тараса Шевченка.
Орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху - 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні обмежать на рух вантажівок державними дорогами у спеку.
Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.