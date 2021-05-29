У Києві завтра перекриють низку центральних вулиць через пробіг: список

Завтра у Києві відбудеться "Пробіг під каштанами". Через це буде перекрита низка вулиць у центрі міста.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції .

Так, 29 травня з 12:00 у зв'язку з монтажем конструкцій перекриють рух Хрещатиком у межах вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.

Безпосердньо у день проведенння змагань 30 травня з 9:00, окрім зазначених, перекриють рух на вулицях:

Круглоуніверситетській,

Пушкінській,

Басейній,

Павла Скоропадського,

Льва Толстого,

Антоновича,

Саксаганського,

Жилянській,

Великій Васильківській,

Фізкультури,

Шота Руставелі,

Рогнідинській,

Еспланадній,

Шовковичній,

площі Бессарабській,

бульварі Тараса Шевченка.

Орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху - 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня.