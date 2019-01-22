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У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 10:33
У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура у столиці вдень від -6 до -8

У Києві сьогодні, 22 січня, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Також синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень від -6 до -8.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - йдеться у повідомленні.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня проїзд дорогами державного значення забезпечено. 

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