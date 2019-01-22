ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві завтра очікуються хуртовини та сильний вітер

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 11:47
У Києві завтра очікуються хуртовини та сильний вітер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

У Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, явища відповідають жовтому рівню небезпечності.

"Переконливо просимо киян у період погіршення погодних умов не користуватися особистими авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки закликаємо водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях.

"Якщо ж уникнути поїздки неможливо, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - додали у відомстві.

Раніше синоптики попередили про ожеледицю на дорогах столиці 22 січня.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.

 

 

У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах "Укравтодор" розповів про ситуацію на трасах України
Новини України КиївГідрометцентрветерморозыСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся