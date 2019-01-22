У Києві завтра очікуються хуртовини та сильний вітер

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с
У Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як зазначається, явища відповідають жовтому рівню небезпечності.
"Переконливо просимо киян у період погіршення погодних умов не користуватися особистими авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки закликаємо водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях.
"Якщо ж уникнути поїздки неможливо, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - додали у відомстві.
Раніше синоптики попередили про ожеледицю на дорогах столиці 22 січня.
Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.