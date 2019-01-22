Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до -9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Києві малохмарно, вдень від -6 до -8

Погода на сьогодні: 22 січня 2019 року на заході України місцями очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройде сніг у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, температура повітря вдень від -1 до -7, а вночі від -6 до -13. На півночі України без опадів, вдень від -6 до -8, вночі від -11 до -14. В центрі теж без опадів, вдень від -6 до -9, вночі від -12 до -15.

У східних областях хмарно з проясненнями, температура вдень від -6 до -9, вночі від -12 до -14. На півдні України вдень від -1 до -4, вночі від -7 до -10. У Криму вдень від -1 до -3, вночі від -3 до -5.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 січня хмарно, без опадів, вдень від -6 до -8, вночі від -11 до -13, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Погода в Києві та області