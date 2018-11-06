В Киеве завтра ожидается туман

Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Видимость на столичных дорогах не превысит 500 метров

Ночью и утром в среду, 7 ноября, в Киеве ожидается туман. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГГА.

При этом синоптики предупреждают, что видимость на дорогах - 200-300 метров. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, во вторник, 6 ноября, во всех областях страны ожидается сухая погода с переменной облачностью. Однако, в некоторых регионах начнет понижаться ночная температура воздуха.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем +8 +10 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.