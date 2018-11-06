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В Киеве завтра ожидается туман

Новости » Общество    06.11.2018 - 14:58
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Видимость на столичных дорогах не превысит 500 метров

Ночью и утром в среду, 7 ноября, в Киеве ожидается туман. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГГА.

При этом синоптики предупреждают, что видимость на дорогах - 200-300 метров. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, во вторник, 6 ноября, во всех областях страны ожидается сухая погода с переменной облачностью. Однако, в некоторых регионах начнет понижаться ночная температура воздуха.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем +8 +10 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

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